Du côté de la filière photovolaïque et solaire, ces changements d'orientation font tomber de la chaise. Daniel Bour, président du syndicat professionnel Enerplan, regrette que « la filière apparaisse comme la seule variable d'ajustement » dans la gestion de l'offre et de la demande d'électricité. Les professionnels s'inquiètent particulièrement du manque de visibilité à long terme.

Hadrien Clément, président du groupement Le Solaire territorial et directeur général d'Orion Energies, dénonce le fait que seule la filière solaire voit ses objectifs directement corrélés à l'évolution de la consommation : « C'est contraire à l'objectif d'une programmation pluriannuelle qui doit fixer des objectifs à moyen et long terme. Nous investissons sur vingt ou trente ans, nous ne pouvons pas avoir des effets de "stop and go" permanents ».

Laëtitia Brottier, fondatrice de Dualsun, l'un des rares fabricants de panneaux solaires encore actifs malgré la concurrence chinoise, partage ce sentiment : « Il y a un côté déstabilisant, car la filière avait entrepris des efforts pour accélérer ». Bercy rappelle cependant que la PPE étant révisée tous les cinq ans, les ambitions de toutes les filières sont régulièrement ajustées.

La proposition gouvernementale de diminuer fortement le tarif d'achat de l'électricité produite par les petites et moyennes installations sur toiture, avec un effet rétroactif, provoque naturellement une levée de boucliers. Selon la filière, cette mesure équivaudrait à instaurer un moratoire de fait sur tout nouveau projet, dans l'attente d'un nouveau mécanisme. Le Conseil supérieur de l'énergie a d'ailleurs adopté, le 6 mars, un avis appelant le gouvernement à revoir sa copie.

Certains experts avance des alternatives. Bastien Cuq, responsable de l'énergie du Réseau Action Climat, souligne que « la croissance du solaire doit s'accompagner du développement d'autres moyens de production complémentaires, comme l'éolien, et de moyens de flexibilité et de stockage ». Thomas Veyrenc, directeur général de l'économie et de la stratégie du gestionnaire de réseau RTE, a quant à lui rappelé le 3 mars que « tout ce qui est produit sur notre territoire avec du bas carbone est bon à prendre. L'enjeu principal est de mettre en œuvre en pratique la dynamique de substitution entre électricité et fossiles ».

La solution pourrait résider dans l'accélération de l'électrification des usages, alors que l'exécutif a revu à la baisse le soutien à la mobilité électrique et à la rénovation des bâtiments. La nouvelle version de la PPE prévoit d'ailleurs l'élaboration d'un « tableau de bord de l'électrification » ainsi qu'« un suivi et un pilotage » de ce dossier.