La population des animaux sauvages pas autant que prévu partout

Il est ici important de préciser que les analyses du Living Planet Index sont basées sur des populations d'animaux, et non sur des espèces. C’est une différence cruciale. Selon l'index, la diminution de la taille d’une population est présumée être un indicateur de la disparition de l’espèce. Or cela ne se vérifie pas systématiquement selon les chercheurs de l'étude publiée dans Nature.

Pour cette équipe d’écologistes et de biologistes de l’Université McGill (Canada), ce chiffre spectaculaire, qui évoque 68 % de déclin de vertébrés, est en fait basé sur un nombre restreint de populations connaissant un effondrement rapide, non représentatif du monde animal dans sa totalité. En cause, une méthode statistique qui serait trop sensible aux variations extrêmes, au point de modifier nettement l’estimation du déclin animal mondial.

De fait, le réexamen des données montrerait au contraire que 97 % des animaux vertébrés ne connaitraient pas d’évolution significative, ni à la hausse ni à la baisse. Seuls certains vertébrés subissent un déclin extrême, parmi lesquels les animaux de grande taille, les mammifères marins arctiques, les reptiles situés dans les zones tropicales du continent américain, et les oiseaux vivant dans le bassin Indo‑Pacifique.

Lorsque ces cas spécifiques sont retirés du calcul, le portrait de la biodiversité se fait plus optimiste. Auddi, les efforts de conservation réalisés au cours des 50 dernières années auraient été plus efficaces qu’on ne le pensait jusqu'ici...