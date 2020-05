Démonstration de la transmission de microplastiques des insectes aux oiseaux

Pixabay

Le prolongement d'une précédente recherche

La méthode employée et les résultats obtenus

Les conclusions des chercheurs britanniques

Cette étude britannique, publiée dans la revue, est la première à démontrer que des débris microplastiques, d'une taille inférieure à 5 mm, transitent entre plusieurs espèces (insectes vers oiseaux) à travers la chaîne alimentaire dite des rivières d'eau douce. Un phénomène qui n'avait été étudié que chez les oiseaux d'eau de mer jusqu'ici.Il y a deux ans, lors de la publication d'une précédente étude , les mêmes chercheurs avaient démontré l'étendue de la pollution aux microplastiques des cours d'eau de leur zone d'étude, et leur ingestion par les insectes. Des microparticules de plastique avaient été retrouvés dans la moitié des insectes aquatiques capturés, vivant dans les rivières du Pays de Galles. Les conséquences de cette contamination sont encore mal connues.La nouvelle recherche se fixait pour objectif de démontrer si cette pollution plastique pouvait se transmettre d'espèces en espèces via la chaîne alimentaire. Les chercheurs focalisant leur attention sur les cincles plongeurs, surnommés les « merles d'eau », qui se nourrissent pour l'essentiel d'insectes de rivières (éphéméroptères, trichoptères) : une dépendance alimentaire impliquant qu'ils ne peuvent pas éviter cette source de pollution aux microplastiques.Pour mener à bien l'étude, les équipes de recherche ont récolté et examiné les excréments de ces oiseaux, et les régurgités qu'ils donnent à leurs poussins pour les nourrir. Sur les 166 échantillons prélevés dans 15 sites différents à travers le Pays de Galles (Royaume-Uni), la moitié contenaient des fragments de microplastiques. Les concentrations les plus élevées se trouvaient à proximité des zones les plus urbanisées.L'analyse montre que les oiseaux ingèrent environ 200 particules de plastique par jour à partir des insectes qu'ils consomment. Plus de 75 % des fragments trouvés faisaient moins de 0,5 mm de diamètre, mais certains mesuraient jusqu'à plusieurs millimètres. La spectroscopie IRTF a permis d'identifier plusieurs polymères, notamment de polyester, de polypropylène, de chlorure de polyvinyle et de chlorure de vinyle.D'après les chercheurs, ce serait la première fois que ce type de transfert à travers les réseaux trophiques (les chaînes alimentaires) est clairement démontré dans les rivières d'eau douce auprès d'animaux en liberté. Cette transmission était certes soupçonnée, cependant les preuves scientifiques manquaient pour pouvoir l'affirmer avec certitude.Dans le communiqué commun des deux universités de Cardiff et d'Exeter, les universitaires se disent surpris du transfert de tant de fragments de plastiques des insectes vers les oiseaux nicheurs.L'auteur principal de l'étude Steve Ormerod déclare : «».Bien que les microplastiques semblent être évacués par les oiseaux aussi rapidement qu'ils sont ingérés, ce qui est en soi un soulagement, l'équipe souligne la nécessité de mieux comprendre les potentiels effets d'une consommation quotidienne aussi importante.