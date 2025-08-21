MattS32

Une des solutions classique, c’est de le stocker dans des cavités souterraines. Sauf qu’on a très peu de recule là-dessus, et notamment on ne sait pas si ce stockage est vraiment durable ou si le CO2 finit par s’échapper…

Une autre approche, c’est de l’utiliser pour fabriquer des carburants de synthèse. Ça sera ensuite du coup rejeté dans l’atmosphère à l’utilisation, mais c’est quand même moins gênant que du carburant neuf fait à partir de carbone fossile, le bilan carbone se limitant du coup à celui de l’électricité utilisée pour le captage du CO2 et la synthèse du carburant. Mais il faut donc impérativement une source d’électricité peut émettrice de CO2 pour que ça soit intéressant, et à l’heure actuelle, ce n’est pas viable économiquement (on est sur des coûts de production qui sont au mieux de l’ordre de 4-5$ le litre) et pour une utilisation automobile par exemple, le bilan n’est pas forcément meilleur que celui d’une voiture à batterie (une thermique roulant au carburant de synthèse a un meilleur bilan à la fabrication, un moins bon à l’usage, celle qui a l’avantage sur le cycle complet dépend de la taille de la batterie, du kilométrage et de la source primaire d’énergie pour l’électricité).