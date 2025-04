Bit_Man

Petit résumé du cracking de brut et les produits obtenus:

https://tice.ac-montpellier.fr/ABCDORGA/Famille3/PETROLES.htm

reduction Co2 Ciment

cultures de micro algues en cimenteries

un article à charge pour équilibrer

Techniques de l'Ingénieur Algocarburants : un bilan encore pire que celui des agrocarburants |... ExxonMobil et Synthetic Genomics Inc ont annoncé début mars 2018 avoir comme objectif de produire 10.000 barils de carburant à base d’huile d’algue à horizon 2025. Mais la filière constitue une impasse.

Chez moi, une solution ?

La fin du pétrole et hydrocarbure ?

Je pense que vous rêvez et que les ultimatums seront repoussés, hormis le nucléaire ( poids de l uranium/ energie libérée), il n’y a rien d’équivalent au pétrole.

Toute notre civilisation récente et datant de la révolution industrielle n’est possible que par le pétrole.

Les ultimatums écologiques vont reculer au fur et à mesure d’un mix renouvelable/nucléaire/hydrocarbure controllé et de solutions biochimique de captation et ré utilisation/maîtrise du co2 libéré.

L’energie c’est la liberté, les taxes sur le carbone c’est le début de total recall, les humains , le corps humain rejettent beaucoup de Co2 par rapport à l’énergie produite.

Et même si il vaut mieux pédaler, un moteur Electrique, même un moteur thermique … sera plus efficient à production d’énergie égale qu’un homme, ces solutions mécaniques rejettent moins de Co2 à énergie équivalente qu’un cycliste.

Il va donc falloir taxer le co2 émis par le corps humain pour aller au bout de la pensée de certains écologristes.

Donc votez la taxe Total Recall et souriez vous êtes filmés !