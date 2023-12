La plus grosse usine de production de piles à hydrogène d'Europe se trouve dans le Rhône, en France

La France avance dans la course à l'hydrogène. Elle avance non seulement avec le plus grand gisement planétaire qui vient d'être découvert sur notre sol, mais aussi avec l'inauguration de la gigantesque usine de piles à hydrogène de Saint-Fons (département du Rhône), fruit de la collaboration entre Stellantis, Michelin, et Forvia (ex-Faurecia), entreprises regroupées sous une bannière commune, la société Symbio. Voilà une étape majeure dans le développement de la filière hexagonale, pour ce qui est désormais la plus grande usine européenne du genre.