Paris va accueillir la première station service à hydrogène au monde

La première station service à hydrogène sera française. Conçue par le consortium HysetCo, né de l’initiative de la société de taxis à hydrogène Hype, celle-ci pourra produire et distribuer jusqu’à une tonne de cet « or bleu » par jour. Cette nouvelle station unique en son genre viendra compléter le réseau actuel, composé de quatre stations entre Orly, Roissy, Porte de La Chapelle et Pont de l’Alma. Elle s’ajoute à d'autres projets en cours, qui permettront à HysetCo d’opérer un réseau composé d’une quinzaine de stations en région Île-de-France d’ici 2024, dont « deux disposeront d’un électrolyseur permettant une production d’hydrogène décentralisée bas carbone », ajoute la préfecture de la région.