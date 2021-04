La SNCF passe sa première commande de train roulant à l'hydrogène

Le train Coradia Polyvalent bi-mode électrique et hydrogène doit répondre à la transformation et à la mixité du réseau ferré national, qui pourrait être de plus en plus sollicité avec la fermeture de certaines lignes aériennes intérieures. Le Coradia Polyvalent H 2 est censé proposer une autonomie de 600 km sur des portions de lignes qui ne sont pas électrifiées. Avec ses quatre voitures et une longueur de 72 mètres, il peut embarquer jusqu'à 218 passagers assis et présente, selon son fabricant le géant français Alstom, des performances dynamiques et de confort similaires à la version électrique-diesel.