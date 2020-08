La première station de recharge à hydrogène ferroviaire annoncée en Allemagne

Le Coradia iLint, qui roule à 110 km/h et peut accueillir jusqu'à 300 passagers, est plus cher à la production que les trains diesels. Néanmoins il fabrique sa propre électricité : le gaz se mêle à l'oxygène présent dans l'air grâce à une pile à combustible installée à bord du train, créant une réaction chimique entre les deux. Il ne rejette donc pas de CO 2 , ne nécessite pas de câbles, et reste plus silencieux. Il ne rejette que de la vapeur d'eau.