L'Allemagne va faire mettre en circulation un train à hydrogène en 2024

Or, celle-ci est encore massivement produite par des centrales à charbon et au gaz, et non pas par de l’éolien, du solaire ou du nucléaire, bien moins émetteurs de CO 2 . En Allemagne comme ailleurs, l'idée de remplacer des trains diesel par des trains à hydrogène peut paraître bonne, mais il convient désormais de s'assurer que la production de cet hydrogène ne se fait pas à partir d'énergies aussi polluantes que le diesel…