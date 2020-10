L'Italie teste les trains fonctionnant à l'hydrogène

Plus généralement, l’hydrogène apparaît comme une nouvelle source d’énergie viable pour une économie décarbonée. C’est dans cette optique que la Commission européenne avait annoncé en juillet dernier un plan d’investissement massif (entre 180 et 470 milliards d’euros) pour porter l’hydrogène à 12 ou 14% du mix énergétique européen d’ici 2050.

Pourtant, le recours hydrogène ne résout pas encore tous les problèmes : actuellement, sa production à grande échelle provient des énergies fossiles, notamment du gaz naturel. Son extraction génère même du dioxyde de carbone (CO 2 ). Des solutions plus écologiques consisteraient soit à capter le CO 2 émis pour éviter qu’il ne soit relâché dans l’air, ou bien de le produire à partir d’énergies renouvelables (panneaux solaires, éolien) grâce auxquelles aucun CO 2 ne serait émis.

En France, les premiers trains à hydrogène devraient arriver en 2023 dans certaines régions (Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, Occitanie). Dans son plan de relance, le gouvernement a prévu 7 milliards d'euros pour faire décoller la filière hydrogène française.