La SNCF revient sur son "TGV du futur" qui sera mis en circulation pour les JO de 2024

La SNCF a également présenté son projet comme un train plus connecté, sans véritablement entrer dans le détail. Elle promet une meilleure connexion Wi-Fi sur l'ensemble du territoire.



Enfin, notons que les baies vitrées du TGV M devraient être élargies et l'éclairage « modulable » grâce aux LED, tandis que le système d'air conditionné sera « plus intelligent », provenant du haut et non plus des fenêtres précise la société.