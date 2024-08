Et si l'avenir de la surveillance et de la maintenance des lignes à grande vitesse était confié à des véhicules autonomes ? C'est tout le pari fait par Rete ferroviaria italiana (RFI), le gestionnaire public du réseau ferré italien. Ce dernier exploite un prototype d'URV (Unmanned Railway Vehicle) sur le circuit d'essai de Bologne San Donato, en Émilie-Romagne. Le véhicule, entièrement autonome, pourra travailler sur des lignes à grande vitesse, pour inspecter et analyser tout problème sur les voies, et ainsi aider à la prise de décision. L'engin, au format pour le moins étonnant, peut avancer jusqu'à 200 km/h.