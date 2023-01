Des voies ferrées intelligentes, pour plus de sécurité et d'efficacité, l'avenir du ferroviaire ?

Cette avancée vise à répondre à deux besoins, le premier étant l'augmentation du trafic ferroviaire. Si le transport de passagers pourrait connaître une demande croissante, c'est surtout le fret qui voit son activité croître. Néanmoins, le nombre de trains sur une même voie peut rapidement être restreint pour des raisons de sûreté. Pour Alstom, plus on pourra détecter avec précision la position des véhicules, plus on pourra en faire circuler sur chaque voie sans sacrifier l'aspect sécuritaire. Ainsi, il est envisageable d'augmenter le trafic et de satisfaire la demande.