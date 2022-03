En Australie, un projet de "train infini" capable de recharger ses batteries électriques... en roulant

Elizabeth Gaines, P.-D.G. du géant minier ne le cache pas : « La régénération de l'électricité sur les sections en descente supprimera le besoin d'installations d'infrastructures de génération d'énergies renouvelables et de recharge, en faisant alors une solution efficace et capitale pour éliminer le diesel et les émissions de nos opérations sur rails ». Le train infini n'est pas un grand plan pour servir l'humanité, même si l'entreprise prévoit une distribution à un niveau plus global lorsque tout sera prêt et fonctionnel.