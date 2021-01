Alors, on regarde ? Snowpiercer S02E01

En introduisant de nouveaux personnages, à commencer par Wilford lui-même (incarné par l'impeccable Sean Bean, dont j'ai hâte de voir les pires travers), en remplaçant la démocratie par une loi martiale pour tenter de se défendre, ou en montrant déjà un premier affrontement conséquent entre les deux forces en présence, Snowpiercer S02E1 ne traîne pas, et c'est tant mieux.

Je n'ai pas eu le temps de m'ennuyer mais, malgré tout, j'ai une petite peur pour la suite : que la saison 2 raconte plus ou moins la même chose que la première, avec des oppressés face à des oppresseurs qui se croient tout permis. Grâce à certains personnages dans les deux camps, à commencer par Melanie et sa fille tout juste retrouvée, j'ai bon espoir que la saison 2 proposera une certaine finesse dans son déroulé, même si on n'est jamais à l'abri d'un « more of the same ».