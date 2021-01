Alors, on regarde ? Resident Alien S01E01

Mais Resident Alien est une série comique avant tout, et sur ce point, les gags sont assez bien dosés et le show n'en fait pas trop. Alors, on passe outre les petites faiblesses et on se laisse porter par l'histoire malgré des mécanismes souvent bien visibles. Même si l'on perçoit déjà plus ou moins ce vers quoi la série va nous emmener, et que quelques bons sentiments humains risquent de venir changer notre alien (j'espère me tromper !), les 40 minutes d'épisode passent toutes seules.

Il apparait donc déjà assez clairement que Resident Alien sera une série sympathique, à défaut de révolutionner quoi que ce soit.