Après The Americans, Matthew Rhys est de retour sur FX pour l'adaptation du comics extraterrestre Wyrd

Déjà probablement très occupé avec la future saison 2 de Perry Mason où il tient le rôle principal pour HBO, Matthew Rhys sera tout de même prochainement de retour sur FX. Après l'acclamée The Americans, qui lui a d'ailleurs permis d'obtenir un Emmy Awards mérité, il sera en effet la star de Wyrd.

Cette série, qu'il va coproduire avec Keri Russell (à la fois son épouse et co-star de The Americans), Jennifer Klein et Sheldon Turner (multi récompensé pour le film Up in the Air ) également à l'écriture, sera l'adaptation récente du comics Dark Horse du même nom, lancé en 2019.

Matthew Rhys y incarnera donc Wyrd, un alien envoyé sur Terre pour mieux comprendre l'Humanité. Son peuple ne venant pas le récupérer, Wyrd ne va pas avoir d'autre choix que d'essayer de s'intégrer tout en enquêtant sur des phénomènes paranormaux et des moyens de rentrer chez lui.

Notons tout de même que ce pitch rappelle étrangement celui de Resident Alien avec Alan Tudyk, à venir en janvier prochain sur Syfy…