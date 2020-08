HBO Max diffuse un trailer énigmatique pour Raised by Wolves, l'attendue série de SF de Ridley Scott

Annoncée en 2018 pour être diffusée initialement sur TNT, la série Raised by Wolves refait aujourd'hui parler d'elle. La série, chapeautée par Aaron Guzikowski (The Red Road) et Ridley Scott (Alien : Covenant) arrivera finalement le 3 septembre prochain sur HBO Max. Pour accompagner cette information, une affiche et un trailer sont de sortie.