J.J. Abrams travaille sur une série Justice League Dark pour HBO Max

Lire aussi :

Dans Space Force, Netflix va moquer le spatial américain



Un ambitieux projet Justice League Dark chez HBO Max

Source : TV Line

La société de production Bad Robot produira également une série originale et un spin-off en série du filmpour le futur service de streaming Il n'arrivera qu'en mai prochain aux États-Unis, mais le service de streaming de WarnerMedia, HBO Max , semble déjà définitivement aimer l'univers DC Comics. En effet, en plus des déjà annoncées sériesetpar Greg Berlanti (le monsieur derrière l'Arrowverse de The CW), voilà qu'aujourd'hui a été officialisé un show. Produite par la société Bad Robot de J.J. Abrams (...), cette adaptation n'a dévoilé aucun détail pour le moment, ni sur son format ni sur son contenu.Sorte de pendant orienté magie, occulte et surnaturel de la Justice League classique, ce groupe est notamment composé de personnages comme Zatanna, Deadman, Swamp Thing ou encore John Constantine, dans les comics. Ce dernier, probablement le personnage le plus célèbre de l'ensemble, a déjà été incarné par Keanu Reeves au cinéma et surtout dernièrement par Matt Ryan à la télévision dans, les séries DC de The CW ou encore le film d'animation...