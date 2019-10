HBO dévoile l'interface de sa plateforme de streaming HBO Max

HBO Max se montre à son tour !

Des « Highlights » et des podcasts

L'occasion notamment de rappeler que l'intégrale de la série Friends sera bientôt exclusive à HBO Max ...Il y a quelques semaines, Disney dévoilait en images l'interface de son service de streaming, Disney+ . Aujourd'hui, c'est au tour d'HBO d'en faire de même, en dévoilant, en image, ce qui attend les futurs abonnés à HBO Max.Le service, qui sera proposé au tarif de 15 dollars par mois, permettra ainsi de retrouver des contenus classés par genre, mais aussi en fonction des goûts de certaines célébrités.En effet, dans la section «», certaines stars auront la possibilité de proposer leurs recommandations personnelles - il sera par exemple possible de regarder le film d'horreur préféré de Zac Efron.À cela s'ajoutera une fonction «», qui permettra de mettre en lumière certains événements d'une série. En ce qui concerne, par exemple, la section propose notamment de regrouper les épisodes dans lesquels on retrouve desHBO Max hébergera également des podcasts, qui permettront d'en découvrir davantage à propos de certains contenus.Evidemment, il sera possible de créer différents comptes utilisateurs, afin de profiter de contenus spécifiques à chacun, mais la plateforme permettra aussi d'indiquer que deux utilisateurs regardent simultanément un même contenu. Une manière de rendre le système de recommandations plus fiable et toujours plus personnalisé.Rappelons que HBO Max devrait être lancé avec plus de 10 000 contenus à visionner, dont des HBO Max Originals, mais aussi le catalogue Warner/DC, des contenus Cartoon Network, sans oublierou encore les films du studio Ghibli (et, évidemment).