Max : la plateforme de streaming de Warner Bros Discovery arrive très bientôt en France

Si Warner Bros Discovery (WBD) insiste autant sur le fait que Max sera lancé avant le début des Jeux olympiques de Paris 2024 dans 25 pays européens différents, ça n'est pas pour rien. Par l'intermédiaire d'Eurosport, Max permettra à ses abonnés de suivre l'intégralité des épreuves. Le contenu dédié, Paris 2024, sera d'ailleurs intégré dans toutes les formules d'abonnement.

Un bon moyen d'attirer les curieux adeptes de sport, pour ensuite leur proposer le reste du catalogue. WBD mise visiblement beaucoup sur le sport puisqu'au-delà des JO, une option sport permettra aux abonnés Max de suivre les tournois du Grand Chelem, les 24 heures du Mans, les trois Grands Tours, le Tour de France Femmes ou encore les différentes épreuves de sport d'hiver.

Pour le reste du contenu, les abonnés retrouveront les contenus originaux HBO tels que The Last of Us, Game of Thrones, Succession, The White Lotus, Euphoria, True Detective : Night County ou encore The Regime. Pour s'intégrer au mieux au marché, deux programmes Max Originals ont été réalisés en France : Une Amie Dévouée avec Laure Calamy, Malditos (titre provisoire), et l'adaptation du livre Vivre Avec Nos Morts.

Du côté du cinéma, de nombreux films estampillés Warner Bros seront disponibles, Matrix, Harry Potter, The Dark Knight et A Star is Born en tête. Concernant les chaînes linéaires, les abonnés français auront notamment accès à CNN Internation, Warner TV, Eurosport, Cartoon Network, TLC ou encore Discovery Channel.