Vers une autre mégafusion entre Warner Bros. Discovery et Paramount ?

Si un tel mariage devait avoir lieu, plusieurs évolutions pourraient en découler. Tout d'abord, une fusion entre les services de streaming Max et Paramount+ pourraient donner un véritable concurrent à Netflix et Disney+. Il pourrait s'agir d'une bonne nouvelle pour les utilisateurs, qui auraient à jongler entre moins de plateformes, mais plutôt mauvaise pour les salariés probablement jugés redondants. Enfin, un potentiel regroupement de CNN et des branches de CBS serait également un important changement dans le paysage de l'information et du sport.