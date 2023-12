Streaming : Apple TV et Paramount+ vont-elles fusionner leurs offres ?

Quand on a deux, ou trois abonnements de streaming en ligne, on commence à grogner sur les tarifs, surtout qu'ils ont tendance en ce moment à augmenter. Alors, au lieu de voir des désabonnements en masse, Apple et Paramount ont eu une autre idée.

En effet, selon le Wall Street Journal, les deux firmes seraient entrées en discussion afin de pouvoir créer une offre commune comprenant Apple TV+ et Paramount+. L'idée est de pouvoir proposer un prix plus bas que la somme des deux abonnements actuels.