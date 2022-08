Tous vos services de streaming dans YouTube ? Google travaille à un store pour tout centraliser

De plus en plus de services de streaming proposent des offres communes. Si cela peut avoir un impact sur leurs revenus ou sur leur mainmise sur les données des consommateurs, cette pratique a de nombreux avantages. Jeffrey Hirsch, Président et directeur général de Starz, qui a regroupé son offre de streaming avec Disney en Amérique latine et Canal+ en France, explique qu’en se regroupant, les services offrent une meilleure expérience aux utilisateurs et que par conséquent, ces derniers sont moins susceptibles d’annuler leur abonnement.