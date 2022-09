Disney Prime : l'abonnement streaming, parc et merchandising dont rêvent... les actionnaires ?

À en croire les informations du journal américain, Disney+ serait la clé de voûte de ce projet. L'entreprise proposerait, pour une somme mensuelle ou annuelle dont le prix serait encore à l'étude, des exclusivités à retrouver à la fois sur sa boutique en ligne, mais également dans ses différents parcs d'attractions.

Les abonnés pourraient par exemple accéder à des ventes exclusives de produits dérivés qui leur seraient exclusivement réservés. Les dirigeants de Disney auraient évoqué le « sabre noir » vu dans la série The Mandalorian, et qui ne serait disponible que pour les membres Disney Prime. Chaque programme aurait un QR Code associé qui conduirait les membres du programme vers des produits dédiés.

On peut imaginer que les parcs d'attractions, l'une des mannes financières de Disney, soient également concernés par Disney Prime, par le biais de lignes de vêtements et de jouets exclusives ou encore des réductions dans les hôtels du groupe.

Disney Prime serait également une manière particulièrement efficace d'en savoir plus sur les goûts et les habitudes de consommation de ses clients fidèles. Cela dans le but de leur proposer plus finement de nouveaux produits dérivés ou des contenus sur Disney+ en fonction de leurs précédents achats dans les boutiques du parc ou même de leurs attractions favorites.

Un tel programme constituerait également une aubaine pour les actionnaires. Si Disney a annoncé de bons résultats pour son dernier trimestre 2022, les investissements réalisés dans Disney+ restent très importants pour rivaliser avec ses concurrents sur le marché du streaming.

Le groupe cherche désormais à faire rentrer de l'argent par tous les moyens. En plus de ce Disney Prime, l'entreprise aux grandes oreilles a aussi annoncé une augmentation du prix des abonnements à Disney+ aux États-Unis et l'ajout d'une nouvelle offre plus abordable avec de la publicité d'ici la fin de l'année.