Warner (HBO) : les services de streaming n'ont pas assez augmenté

M. Wiedenfels a poursuivi son argumentaire, et expliqué que les lancements de HBO Max avaient été réalisés pour augmenter rapidement la base d'abonnés, au détriment de la rentabilité de l'activité : « Nous avons augmenté les prix, en particulier à l'international, où de nombreux lancements de HBO Max étaient très, très ciblés sur le nombre maximum d'abonnés possible, pas nécessairement sur la rentabilité maximale possible du lancement ».

Pour le directeur financier, l'augmentation des prix entraine une diminution du churn, c'est-à-dire du désabonnement régulier des abonnés qui vont ensuite une autre plateforme en fonction des films et séries disponibles à un moment donné. L'objectif pour Warner Bros. Discovery est d'ailleurs d'inciter ses abonnés à souscrire à une formule annuelle, quitte à pratiquer une petite réduction sur le montant total de l'abonnement.

Warner Bros. va devoir toutefois faire plus d'efforts vis-à-vis de son catalogue. Le magazine spécialisé Variety indique en effet que le groupe américain est le plus enclin à annuler des séries ou émissions, comptabilisant 26,9 % des arrêts brutaux de programmes entre 2020 et 2023 pour l'ensemble des plateformes de streaming. Ce taux très élevé n'est pourtant pas un problème pour le directeur financier du studio, qui rappelle qu'un « petit pourcentage de titres génère en réalité la grande majorité de l'audience et de l'engagement ». Le studio peut d'ailleurs compter sur la série Friends, toujours l'un des programmes les plus populaires 20 ans après son arrêt.

Vous êtes donc prévenus : les plateformes de SVOD n'ont pas fini d'augmenter leurs prix. Chez Disney+, en plus de l'offre avec publicité à 5,99 euros par mois, le forfait actuel, à 8,99 euros par mois, va passer à 11,99 euros à partir de novembre.