Streaming vidéo, bilan de l'année 2022 : est-ce la fin de l'âge d'or pour Netflix et consort ?

Netflix aura été le premier à dégainer une nouvelle offre, à 5,99€/mois, qui incorpore avant et pendant les programmes jusqu'à quatre minutes d'annonces, soit un peu moins que la télévision linéaire. Las, le service au grand N renie ses principes en quelques mois pour proposer une offre plus accessible et maintenir sa croissance. Netflix a aussi indiqué vouloir mettre fin au partage des comptes et teste discrètement de nouvelles formules pour ménager ses utilisateurs tout en augmentant son revenu par abonné.

Disney va également sauter le pas dans les prochaines semaines et proposer une offre financée par la publicité à un prix plus doux. Attendue initialement pour la fin de l'année en France, il faudra probablement patienter jusqu'en 2023 pour en savoir plus. En attendant, le groupe a brutalement remercié Bob Chapek, son CEO arrivé seulement trois ans auparavant, le 21 novembre dernier. Jugé responsable de cette déroute financière, à cause d'une stratégie axée exclusivement sur le streaming, Disney a rappelé Bob Iger, son ancien dirigeant, attendu comme le messie pour redresser la barre et les comptes du groupe américain.