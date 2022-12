HBO suspend son partenariat avec le diffuseur français OCS

S'il est établi que les programmes de HBO Max vont quitter le service de streaming d'Orange, on ne sait pas encore si cela concernera l'intégralité des films et séries qui s'y trouvent pour l'instant. Mais c'est déjà un coup difficile à encaisser pour OCS, car ce sont les séries les plus regardées sur sa plateforme, et donc ses vrais produits d'appel, qui vont disparaître de son offre. Des œuvres comme The Last of Us ou House of the Dragon seront ainsi retirées de l'offre du diffuseur.