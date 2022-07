Canal+ souhaiterait racheter OCS

OCS était surtout connu pour son accord de distribution passé avec HBO, qui lui permettait depuis de nombreuses années de diffuser en exclusivité les contenus produits par la chaîne payante américaine. Le service français a notamment diffusé en H+24 les saisons de Game of Thrones et va prochainement proposer en simultané avec les États-Unis House of the Dragon, le très attendu premier spin-off de la série.