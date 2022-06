Bientôt un dongle TV ou Apple TV "made in Netflix" ?

L'entreprise n'a d'autre choix que de se réinventer et de faire le ménage dans ses activités.

La première étape a consisté a annuler de nombreux projets, notamment dans le domaine de l'animation. On prête également à Netflix la volonté de tailler dans sa production de films afin de ne privilégier que les petits budgets facilement rentables ou, à l'inverse, les très grosses productions, au casting cinq étoiles et pensées pour plaire au plus grand nombre.

Netflix aurait également pour ambition de faire payer le partage de compte, mais aussi de proposer un système d'abonnement incluant de la publicité, supposément moins cher pour le consommateur. Ce nouveau modèle économique est une révolution pour le leader mondial de la vidéo à la demande et nécessiterait plusieurs investissements pour attirer les annonceurs comme pour proposer des publicités pertinentes à chacun de ses abonnés.