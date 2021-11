Pour mieux lutter face aux plateformes streaming, Canal+ veut séparer sa section films et séries du sport

Depuis plusieurs années, Canal+ cherche à réaliser des économies et à diminuer ses investissements dans le cinéma pour davantage lutter contre les grandes plateformes numériques , et il semblerait que la chaîne cryptée ait trouvé le moyen de parvenir à ses fins. Le Figaro nous apprend que Canal+ réfléchirait sérieusement à abandonner le modèle généraliste de sa chaîne, de façon à la scinder en deux en proposant, d'un côté, une offre entièrement dédiée au cinéma et aux séries, et une consacrée uniquement au sport de l'autre.