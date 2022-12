Ce nouveau trailer de The Last of Us va vraiment vous mettre dans l'ambiance

On s'en rend bien compte dans cette vidéo avec des décors et des dialogues repris presque religieusement à l'identique. Mais que celles et ceux qui connaissent le jeu par cœur se rassurent, certains passages inédits pensés spécifiquement pour le format télévisuel seront au programme.

En action, on retrouve également un beau casting, notamment porté par Pedro Pascal (Joel) et Bella Ramsey (Ellie), tous deux ayant notamment brillé dans la série culte (sauf les dernières saisons) Game of Thrones, également chez HBO. À noter que Troy Baker et Ashley Johnson, les acteurs de doublage derrière Joel et Ellie, feront également leur apparition à l'écran. On peut d'ailleurs voir brièvement l'actrice dans le trailer ci-dessus.

Rendez-vous donc le 15 janvier pour voir si toutes ces belles promesses seront véritablement tenues. On attend de notre côté cette date avec une trépidation à faire… claquer des dents.