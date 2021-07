The Last of Us : HBO étoffe toujours plus le casting de sa série avec Anna Torv

S'il n'y aura (normalement) pas de saison 3 à Mindhunter et que Fringe est terminée depuis longtemps, les fans de l'actrice Anna Torv peuvent se rassurer : l'Australienne sera prochainement présente dans la série The Last of Us d'HBO. Elle y campera le personnage de Tess, survivante et fidèle partenaire de Joel dans le jeu de Naughty Dog.

Ce dernier sera pour mémoire incarné par Pedro Pascal (The Mandalorian), tandis que dans la peau d'Ellie on retrouvera Bella Ramsey (Game of Thrones). Si vous aviez loupé les précédentes annonces, d'autres noms connus, aussi bien dans le monde du cinéma/des séries que du doublage du jeu original, ont été lâché : Gabriel Luna, Jeffrey Pierce, Nico Parker, Merle Dandridge ou encore Murray Bartlett.

La première saison, composée de 10 épisodes, arrivera en 2022 et est chapeautée par Craig Mazin (Chernobyl).