Après American Gods, c'est Anansi Boys de Neil Gaiman qui va se voir adapter en série

En mars dernier, Starz mettait fin à la tumultueuse histoire d'American Gods. Si Amazon ne sauvera pas le show pour une saison 4, la plateforme a néanmoins commandé ce qui pourrait le plus se rapprocher d'une suite spirituelle. En effet, elle proposera prochainement une mini-série en 6 épisodes fondée sur le roman Anansi Boys de Neil Gaiman. Ce dernier, déjà bien occupé avec l'adaptation de Sandman et la saison 2 de Good Omens , sera au scénario et à la production exécutive.

Anansi Boys ne sera pas lié à American Gods (ce n'est ni une suite ni un spin-off, mais bien une œuvre à part entière), mais s'intéressera tout de même au personnage de Charlie Nancy, un homme qui découvre que son père, qui vient de décéder, n'était autre qu'Anansi, le dieu farceur des histoires. Notre héros ne sera pas incarné comme dans American Gods par Orlando Jones, puisque ce dernier avait été « libéré » par la direction entre les saisons 2 et 3 d'American Gods.