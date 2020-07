Amazon renouvelle (déjà) The Boys pour une saison 3

Amazon Prime Video n'a pas (encore) autant de séries « cultes » que son principal concurrent Netflix. Aussi, quand la plateforme tient un succès, il est peu surprenant de la voir capitaliser dessus rapidement. C'est le cas aujourd'hui avec The Boys, dont une troisième saison est confirmée avant même la diffusion de la deuxième.

Évoquée en détails dans notre chronique dédiée aux séries, le Veilleur d'écran[s], The Boys est pour mémoire adaptée de comics du même nom et s'attaque aux super héros…Autrement. Trash, drôle, dotée d'un solide casting et parodie assumée de ce que propose notamment DC Comics, la série s'intéresse notamment à un groupe de super héros corrompus par le pouvoir et le succès. Sans surprise, un autre groupe va finir par essayer de l'affronter et l'ensemble est tout à fait réjouissant.