La saison 2 de Doom Patrol dévoile son trailer à deux semaines de son arrivée sur HBO Max

Rapidement évoquée dans nos colonnes dans notre sélection des meilleures séries de 2019, Doom Patrol va bientôt faire son retour (aux Etats-Unis) avec une deuxième saison. On ne la retrouvera toutefois pas sur le service DC Universe comme l'an dernier, mais sur le tout nouveau service de streaming HBO Max.

Espérons que ce changement de diffuseur ne nuira pas à la qualité du show DC, qui suit un groupe de « héros peu conventionnels » aux pouvoirs pas toujours faciles à maîtriser.

Extrêmement surprenante, étonnamment touchante, souvent drôle et meta, Doom Patrol est l'une des meilleures surprises de 2019 et on espère que la saison 2 parviendra à se hisser à la hauteur de la première.

En France, c'est Syfy qui avait récupéré les droits de diffusion de la saison 1.