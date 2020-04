Amazon Prime Video étend son offre en France avec le lancement d'un service de VoD

Store Prime Video (© Alexandre Boero pour Clubic)

La plateforme de vidéo en ligne du e-commerçant américain prend de l’épaisseur en lançant son service d’achat et de location de films dans quatre nouveaux pays.

Après les États-Unis, le Japon, l’Allemagne et le Royaume-Uni, Amazon a décidé d’insérer une extension à son service de streaming Prime Video dans quatre pays supplémentaires, à savoir la France, l’Espagne, l’Italie et l’Australie. Avec le « Store Prime Video », la plateforme va proposer aux utilisateurs un nouveau catalogue VoD (vidéo à la demande) dont les contenus seront accessibles à l’achat ou à la location.

Pour les amateurs de blockbusters et les nostalgiques

La plateforme a annoncé la nouvelle dans un communiqué tombé mardi 28 avril. « Les films des plus grands studios internationaux comme Disney, Warner Bros., NBCUniversal, Sony, Paramount, Lionsgate pourront être loués ou achetés sur le Store Prime Video comme les titres récents ‘’Jumanji : Next Level’’ et ‘’Joker’’, disponibles dès maintenant. »

Désormais, une fois que vous naviguez sur le service vidéo d’Amazon, l’onglet « Store » apparaît fièrement en haut, entre les onglets « Accueil » et « Chaînes. » Le nouveau catalogue est composé de nombreux films répartis dans 13 sous-catégories : « Films populaires », « Dernières sorties », « Films pour la famille et les enfants », « Films d’action et d’aventure », « Comédies », « Drames », « Films de science-fiction », « Films romantiques », « Films en anglais », « Films d’horreur », « Films fantastiques », « Films d’animation » et « Documentaires. »

Outre une pléiade de blockbusters et films américains, on retrouve des titres français parfois très récents comme « Le Prince oublié », « J’accuse », « Lion » ou « Joyeuse retraite », pour ne citer qu’eux.

Un service Prime Video de plus en plus complet

La plupart des films récents présents sur le Store Prime Video bénéficient de la double option location ou achat, avec une possibilité, à chaque fois, de voir la bande-annonce du long-métrage et de l’ajouter à sa liste de favoris. Une fois arrivé sur la page du film que vous souhaiteriez découvrir ou redécouvrir, la fonction « Plus d’options d’achat » peut vous permettre de choisir, que ce soit pour la location ou pour l’achat, entre deux formats : haute définition (HD) ou définition standard (SD), avec une légère différence de prix si vous préférez les belles images.

Face à un Netflix très bien installé et avec l’émergence de concurrents comme Disney+ et Apple TV+, l’arrivée de cette offre secondaire vient compléter un service Prime Video de plus en plus complet, qui proposait déjà des services payants additionnels à ses abonnés, pour augmenter le panier moyen et attirer quelques clients supplémentaires.

La page du film "Joker" et les différentes options proposées (© Alexandre Boero pour Clubic)