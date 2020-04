Netflix, Disney+, Apple TV+ et Prime video : les nouveautés de la SVoD en mai 2020

© hazartaha via Shutterstock.com

Et l'offre n'a jamais été aussi variée ! Entre Amazon Prime, Netflix , Apple TV+ et Disney+ , il y a de quoi faire pour tenir le coup en cette période de confinement. À ce propos, le mois de mai s'annonce déjà comme un très bon cru avec, au programme, des retours très attendus ainsi que des nouveautés intrigantes.Enfin ! La série Netflix, dérivée du film de Bong Joon Ho, lui-même adapté de la bande dessinéede Jacques Lob, Jean-March Rochette et Benjamin Legrand, fera ses armes sur la plateforme au mois de mai.Les 3 000 derniers représentants de l'humanité sont embarqués dans un train qui ne s'arrête jamais, parcourant la Terre qui n'est plus qu'une boule gelée inhabitable. Comme une réinterprétation horizontale de l'ascenseur social, les wagons de queue sont les moins bien lotis, tandis que les nantis sont massés à l'avant et vivent la belle vie.Pour sa première production britannique, Apple TV mise sur une comédie sur le couple et la parenté.Jason (Rafe Spall) et Nikki (Esther Smith), la trentaine fringante, essaient de concevoir. Mais cette dernière apprend qu'elle ne peut pas avoir d'enfants. Le couple entame alors une démarche d'adoption, non sans se rendre compte du nombre de dysfonctionnements qui pourraient poser problème lors de l'arrivée d'un enfant dans la famille.Clivante sur bien des aspects, la première saison deaura bien droit à une suite se déroulant dans le même univers que la première.Cette saison, c'est la chanteuse Janelle Monae qui tiendra le rôle principal. Son personnage, se réveillant amnésique au beau milieu d'un lac, suivra un drôle de chemin qui la mènera, elle aussi, à rejoindre le Geist Group.Créée par Damien Chazelle (Whiplash, La La Land),est un drame musical qui suivra l'histoire de Elliot Udo, une star du jazz new-yorkais déchue qui s'installe à Paris pour ouvrir un club.Mais tout ne se passe pas comme prévu. Des dissensions se créent dans le groupe d'Elliot, et le club est criblé de dettes qu'il ne parvient pas à éponger.Le 4 mai, on fêtera Star Wars avec le célèbre jeu de mots « May the fourth be with you ». Aussi Disney+ passe en mode Guerre des Étoiles et entamera la diffusion de son making-of de la série, laquelle a déjà été renouvelée pour deux saisons supplémentaires.Notez que le 4 mai marquera aussi le grand final de la série animée, dont les fans attendent le dénouement depuis plusieurs années maintenant.La seconde nouveauté d'Apple TV+ en mai se nomme. Il s'agit d'une série animée lorgnant vers la comédie musicale, co-réalisée par Loren Bouchard et Nora Smith ().Une série loufoque en diable, qui suivra une variété de personnages — vous l'aurez compris — qui sont directement impliqués dans la maintenance du célèbre parc new-yorkais.Dans un futur proche, les patients mourants ont la possibilité de se faire télécharger dans un monde virtuel pour continuer à vivre. Un pitch (et une direction artistique) qui n'est pas sans rappeler la série, mais qui est ici signée par un certain Greg Daniels : le créateur de(USA) etRéalisé par Joe Robert Cole (co-scénariste de Black Panther), ce drame raconte l'histoire de Jakhor, un jeune afro-américain qui cherche à éviter les écarts de conduite de son père, emprisonné pour ses crimes.Un film social d'autant plus intéressant que son casting est reluisant. Ashton Sanders () donnera la réplique à Jeffrey Wright () et Yahya Abdul-Mateen II ().Netflix s'apprête à offrir à l'une de ses comédies phares... une sortie en fanfare !Le tout dernier épisode desera interactif (à la manière de Bandersnatch), et verra le personnage incarné par Ellie Kemper confronté à un révérend campé par Daniel Radcliffe (Harry Potter).Le mois de mai signera le grand retour de l'une des comédies les plus sympas du catalogue Netflix :Pour rappel, Judy, rongée par la culpabilité d'avoir tué le mari de Jen lors d'un accident de voiture, se décide à devenir la meilleure amie de cette dernière — se gardant bien de lui dévoiler son implication dans la mort de son époux. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ?Et vous, quelles sont les séries, films ou documentaires que vous attendez le plus au mois de mai sur les plateformes de SVoD ?