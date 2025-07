L'offre proposée est assez complète. Sur Prime Video, on retrouve en effet les directs de France 2, France 3, France 4, France 5 et franceinfo, qui rejoignent Prime Video. Et les chaînes sont accompagnées de près de 20 000 contenus en replay et en preview. France Télévisions obtient même un corner dédié sur la page d'accueil d'Amazon.