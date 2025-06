ShuntUp

Prime Video sans publicité, ça n’existe pas.

Je paierais volontier les 2€ si ça permettait d’avoir une interface sans pub, c’est-à-dire sans tous les contenus payant lourdingues (la catégorie Prime permet d’avoir vaguement ça, mais ça reste un pis-aller), et si l’interface n’était pas une daube manifeste en terme de gestion de contenu (avoir une sorte de sac poubelle où on colle ce qu’on veut voir, ce qu’on a vu, avec comme unique compartimentation Film ou Série, et ne pas pouvoir créer de filtre afin de savoir ce qu’on a vu ou pas, ce qu’on veut voir etc. - Kodi avec son interface pas faite pour les abrutis complets m’a sans doute trop gâté, et peut-être qu’en ne l’utilisant plus je l’idéalise un peu aussi), et surtout si on pouvait désactiver le ridicule autoplay dont la cible semble être les personnes en état de coma profond, qui « regardent » des films H24 en permettant à Amazon d’engranger des thunes avec les pub ainsi poussées.

Je précise que je parle de l’appli Prime sur LG C1; l’appli mobile a parfois été moins stupide avec notamment un switch pour supprimer le contenu payant (qui, il me semble, n’existe plus).

En attendant, je m’amuse avec la pub en tentant de la zapper (parfois quitter et relancer au bon moment ça fonctionne), ou en partant faire autre chose durant le temps affiché, revenant ensuite en arrière m’imaginant qu’Amazon fait des stats sur l’utilisation de l’app et peut se rendre compte que des personnes ne regardent manifestement pas leur pubs, mais vu le bordel ambiant propre à Amazon, et l’apparent gouffre entre leur travaux d’IA et leur application à leur business (coucou les recherches Amazon, les recherches du plus gros magasin en ligne qui sont également les plus nulles de tous…), je pense que c’est un voeu pieux.

Après un point de rupture, il reste toujours l’air du grand large, voire une myriade d’autres activités.