En France, où Netflix est utilisé chaque jour par 4,6 millions de personnes, loin devant Prime Video (1,4 million) et Disney+ (1,1 million), cette domination est particulièrement visible avec des acteurs comme Free et Canal+, qui font figure de précurseurs. La Freebox Ultra et l'offre Canal+ La Totale illustrent parfaitement cette tendance, en proposant aux utilisateurs des packages complets incluant systématiquement Netflix sans surcoût.