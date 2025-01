Lancé il y a tout juste un an, TF1+ a ouvert une nouvelle page de l'histoire du groupe audiovisuel français, qui fête tout juste ses 50 ans, rendez-vous compte. Avec plus de 25 000 heures de contenus disponibles et des ambitions clairement affichées face aux géants du streaming, la plateforme gratuite financée par la publicité représente désormais le fer de lance de la stratégie numérique de TF1.