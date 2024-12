Avant de vous expliquer comment on peut contourner ce blocage, j'ai tenté d'en savoir plus. Une source on ne peut plus fiable nous indique que TF1 a bien demandé à chacun des quatre opérateurs, à savoir Orange, Free, SFR et Bouygues Telecom, ainsi qu'à Canal+ pour son service myCanal, de bloquer le contrôle en direct sur les pages publicitaires. Et cela vaut pour toutes les chaînes du groupe TF1 (dont TF1, TMC et TFX) disponibles gratuitement sur les box.