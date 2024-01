TF1+ : si vous ne laissez pas la Une vous pister avec ses cookies tiers, vous ne pourrez rien regarder, même pas le direct !

TF1+

TF1+ reprend les codes visuels d'autres services de streaming pour donner une impression davantage premium à ce qui n'est finalement qu'un changement d'apparence de MyTF1. En résulte un agrégat pas toujours clair de programmes variés qui pourraient malgré tout plaire aux adeptes des propositions de divertissement du groupe.

Pratique pour rattraper un programme manqué à la télévision, TF1+ peine en revanche à justifier son abonnement qui certes supprime la publicité, mais oublie bien des fonctionnalités classiques du streaming en passant. Avec l'ajout de profils, d'un contrôle parental ou du téléchargement en local, l'offre qui se permet de bloquer d'autres fonctionnalités fondamentales dans sa version gratuite (Full HD, Chromecast…) pourrait mieux justifier son placement tarifaire.

Pour le moment, TF1+ n'est guère plus qu'un simple service proposant des chaînes en live, du replay et quelques films et séries qui essaye de ressembler à un cador du streaming sans s'en donner pleinement les moyens. On notera malgré tout un léger effort du côté de l'éditorialisation.