On est donc loin des tarifs à plus de 30 euros par mois qui avaient fait jaser de nombreuses personnes. De plus, dans une logique « d'hyperdiffusion », la LFP a déjà passé un accord avec les quatre grands fournisseurs d'accès internet français, Orange, SFR, Free et Orange, pour que la plateforme soit disponible sur leur réseau. DAZN, malgré ses déboires dans l'hexagone, proposera lui aussi la chaîne, tout comme possiblement d'autres services de streaming avec lesquels la LFP est actuellement en diffusion.

Et pour attirer très vite des abonnés, de nombreuses figures bien connues du commentariat foot seront au rendez-vous. Des noms comme Marina Lorenzo, Smaïl Bouabdellah, Benoît Cheyrou, Lesly Boitrelle, Xavier Domergue, Thibault Le Rol ou Sébastien Dupuis ont déjà été annoncés.

Enfin, pour un lancement en fanfare, le premier match de la saison 2025/2026 PSG - Nantes, qui aura lieu le dimanche 17 août 2025 à 20h45, sera diffusé en clair – tout comme le magazine d'avant-match. De quoi faire revenir les Français vers l'offre payante ?