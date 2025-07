Après l'abandon de Canal+ et l'échec cuisant de DAZN, ajouté à celui de Mediapro peu avant, la Ligue 1 n'avait plus d'autre choix que de voler de ses propres ailes. À compter de cet été et de la saison 2025-2026, elle le fera grâce à sa plateforme maison, approuvée à l'unanimité par les clubs mardi. Son prix de lancement sera compétitif, et l'objectif sera de rapidement dépasser le million d'abonnés, pour sauver les finances du football professionnel français.