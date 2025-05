Mais avec ce nouveau contrat, c’est désormais DAZN qui en reprend le contrôle, à travers une diffusion exclusive en ligne, directement depuis sa plateforme. La grande nouveauté ? Aucune souscription premium ne sera nécessaire : le match sera accessible gratuitement via l’application ou le site de DAZN, à condition simplement d’avoir une connexion Internet. C’est un changement d’ère : la retransmission gratuite ne passe plus par la TNT, mais par le streaming — un choix qui reflète la transformation des usages, notamment chez les jeunes générations, de plus en plus détachées de la télévision linéaire.



Ce mouvement stratégique de DAZN répond à un double objectif : rendre LaLiga plus accessible à un public non abonné, tout en créant un point d’entrée vers son écosystème numérique. Une forme de “freemium” bien pensée, qui permet de découvrir l’interface et l’expérience DAZN, sans payer.