Si les abonnés identifiés sont rarement poursuivis, cela ne signifie pas qu’ils sont inconnus des autorités. L’Arcom a considérablement renforcé ses capacités d’investigation depuis 2022. Avec son “commando anti-piratage” et de nouveaux partenariats techniques, elle peut aujourd’hui bloquer des flux en temps réel, collecter des adresses IP connectées à des panels, et détecter les applications IPTV détournées via des boîtiers ou téléviseurs connectés. Cependant, toute identification nominative d’un utilisateur nécessite obligatoirement une décision judiciaire et la coopération d’un fournisseur d’accès à Internet. Pour l’instant, cette puissance reste préventive et dissuasive, mais elle existe, et elle évolue.