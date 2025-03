MisterDams

La diffusion de la Ligue 1 est un scandale depuis plus de 5 ans, même moi qui supporte pas de voir un match de foot j’ai l’impression de regarder un feuilleton juste sur les mésaventures de la diffusion.

Le fan de foot on lui dit que ça coûte 25€, puis 15€, puis 40€, puis 10€, puis que c’est inclus dans le menu Best Of. On lui dit d’aller voir chez BeIn, puis chez RMC Sport, puis chez Mediapro, mais en fait nan c’est Amazon parce que Mediapro a coulé.

Cette année les fans savaient même pas une semaine avant le coup d’envoi du premier match où il allait falloir regarder et s’abonner !?

Et on s’étonne de voir le piratage exploser ? Quitte à devoir se prendre la tête pour voir les matchs, autant le faire pour chercher un flux plutôt qu’un abonnement.

Et pendant ce temps là, c’est visiblement l’Arcom qui sort 200k€ pour la surveillance…